Tchad : Moov Africa récompense pour la deuxième fois 3 gagnants de la promo KDO 2022 avec 1 million FCFA

Les trois heureux gagnants, fidèles clients, ont obtenu chacun un montant de 1 000 000 FCFA. Ils avaient préalablement souscrit à un forfait à partir de 5000 FCFA ou plus pendant les 3 semaines écoulées. Les 3 heureux gagnants sont MAHAMAT BARA, DJERIA AARON et ABAKAR MAHAMAT.



Pour participer à cette promo, il suffit seulement de souscrire à un forfait KATTIR à partir de 5000 FCFA pour être éligible au tirage au sort, en passant par le menu *111# ou *800#. La promo KDO 2022 a été lancée depuis le 2 novembre 2022. Elle prendra fin le 29 janvier 2023. Cette promotion s’étale sur 13 semaines et 06 gagnants ont déjà reçus leurs dus via leurs comptes Moov Money.



Officiant la cérémonie de remise des lots aux trois millionnaires, le chef de produit SMS et VAS, Gossenadji Étienne, indique qu’il suffit de passer un faire un forfait à partir de 5000 ou plus pour être éligible au tirage au sort. « Le tirage au sort exclut les employés de Moov Africa et les partenaires mais il récompense uniquement des clients de Moov Africa. Il nous reste pratiquement 7 semaines pour primer de clients », dit-il.