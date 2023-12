Tchad : Moov Africa renouvelle son engagement pour la 5ème édition du Festival Dary

Moov Africa💙🧡 Entreprise citoyenne au service de la culture tchadienne renouvèle fièrement son engagement pour cette 5ème édition du festival🎉🎊 Dary 🇷🇴🇷🇴



Retour en images sur la Signature de Convention de partenariat qui a eu lieu ce samedi 16 décembre 2023 au siège de Moov AfricaTchad.



Cette 5ème édition du Festival DARY au Palais des Arts et de la Culture qui déroulera 𝐝𝐮 𝟐𝟑 𝐝𝐞́𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐚𝐮 𝟐𝟎 𝐣𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟒 s'annonce riche en innovations, en activités et sera élargie aux pays de la CEEAC et aux diasporas des pays fortement représentés au Tchad (Benin, Soudan, Togo,...)



De belles surprises et des moments inoubliables en perspective 🥰 soyez prêts à vivre intensément la culture made in Chad🇷🇴



Moov Africa Tchad, un monde nouveau vous appelle.



