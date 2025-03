Tchad - Moundou : L'Ambassadeur de France rencontre le Club RFI

Lors de cette rencontre, une discussion enrichissante a eu lieu sur l’engagement citoyen, illustrant la vitalité du débat d’idées et l'ardeur de la jeunesse tchadienne. Les membres du Club ont partagé leurs perspectives sur divers sujets d'actualité, mettant en lumière leur passion pour l’information et leur désir d’être actifs dans la construction d'un avenir meilleur pour leur pays. L'Ambassadeur a exprimé sa gratitude envers les membres du club pour leur accueil chaleureux et leur engagement dans le dialogue. Cette interaction témoigne de l'importance de soutenir les initiatives qui promeuvent la participation active des jeunes dans les débats socio-politiques et leur rôle essentiel dans le développement de la société. Cette rencontre s’inscrit dans une démarche de soutien à l’engagement citoyen des jeunes au Tchad, soulignant l’importance de l’éducation, de l’information et du partage d’idées pour le progrès de la nation. L’Ambassade de France réaffirme ainsi son engagement à encourager de telles initiatives qui valorisent la voix des jeunes.