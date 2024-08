Tchad - Moundou : Les chefs de quartiers outillés pour une meilleure gestion de l'eau et de l'assainissement

Le Programme d'Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement en milieu Rural et Semi-urbain (PAEPA) a organisé un atelier d'orientation sur la gestion de l'eau potable et l'assainissement à l'hôtel de ville de Moundou.



L'atelier, présidé par le 3e adjoint au Président de l'autorité intérimaire Aldembaye Clément, était axé sur "le mécanisme de gestion des plaintes" afin de "mettre sur pied un comité de gestion des plaintes pour informer la population sur ses droits".



Aldembaye Clément a remercié les responsables du projet pour cette initiative, tout en soulignant que "l'eau c'est la vie mais l'eau demeure une denrée rare au Tchad". Cependant, il a indiqué que grâce au PAEPA, les populations n'auront plus à s'inquiéter des conditions d'accès à l'eau potable ni du manque d'infrastructures d'assainissement.



Le PAEPA est entièrement financé par la Banque Africaine de Développement et a déjà permis la réalisation de 20 châteaux d'eau, 60 latrines et 10 bacs à ordures dans la province du Logone Occidental. Le projet vise à rehausser le taux de desserte d'eau dans la commune de Moundou, qui était de 16% en 2015.