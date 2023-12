Tchad: Moundou abrite la semaine mondiale de l'entrepreneuriat 2023

Le maire de la ville de Moundou Nguembaye Bienvenu qui était convié à la cérémonie a exprimé sa gratitude pour le choix porté sur sa commune. Son souhait est de voir sortir de ces échanges des "initiatives innovatrices qui stimuleront la croissance économique locale et créeront des opportunités d'emploi aux jeunes".



Maka Cherif Mahamat, la Coordonnatrice générale du RJDLT a laissé entendre que l'objectif de cette semaine est d’encourager les initiatives des femmes et des jeunes pour un développement durable. Elle invite les participants à partager leurs expériences et à apprendre les uns des autres malgré les conditions difficiles de l'entrepreneuriat au Tchad.



Discours renchéri par la Représentante résidente du Fonds des Nations-Unies pour la Population, Elyse Tackam. << La population tchadienne est relativement jeune. Selon les projections démographiques, cette population va doubler d'ici 20 ans. Ce qui entraînera une forte progression du nombre potentiel des jeunes sur le marché du travail. Cette jeunesse en quête d'opportunités et de créativité ne saurait réaliser son plein potentiel si les conditions nécessaires ne sont pas réunies >>, a-t-elle souligné.



Pour le gouverneur de la province du Logone Occidental Ibrahim Ibni Oumar Mahamat, "Moundou n'est pas seulement le chef-lieu de la province du Logone Occidental, mais elle est aussi et surtout la capitale économique du Tchad ". Ce qui signifie pour lui qu’abriter cet événement est une contribution pour le tissu économique du pays. Il a souligné la baisse des produits pétroliers qui affecte dangereusement l'environnement économique de sa circonscription administrative et partant tout le Tchad.



Le gouverneur et sa suite ont visité les stands des produits locaux transformés exposés dans la cour de l’ATNV avant de se retirer. Il faut mentionner que les participants sont venus de différentes localités du pays. Cette semaine est rendue possible grâce aux soutiens financiers du gouvernement tchadien et du partenaire au développement entrepreneurial l’UNFPA.