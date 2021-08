Tchad : Moundou commémore la fête du 11 août avec un défilé

À l’instar des autres villes du pays, le 61ème anniversaire de l’indépendance de la République du Tchad a été commémorée à Moundou. C’est un public sorti nombreux à la place de l’indépendance, qui a assisté à cette commémoration. A la tribune officielle, on pouvait constater la présence de plusieurs corps constitués de l’Etat, notamment des députés, des chefs de partis politiques, des autorités administratives civils et militaires, des autorités traditionnelles, ainsi que des leaders religieux.



Trois temps forts ont marqué cette cérémonie. D’abord le passage en revue des troupes par le gouverneur de la province du Logone Occidental, Bachar Ali Souleymane, la pose de la gerbe de fleurs, sous le monument aux morts et enfin, le défilé militaire. Cette cérémonie de prise d’armes a été l’occasion pour les éléments de l’armée nationale tchadienne, la garde nomade du Tchad, la gendarmerie nationale, la police nationale, la police municipale ainsi que les militaires retraités d’arracher des tonnerres d’applaudissements de la foule et des officiels.



Le gouverneur Bachar Ali Souleymane s’est dit très satisfait de la réussite de l’organisation de ce 61ème anniversaire de l’accession du Tchad à l’indépendance. Quelques jours plutôt, le président du comité d’organisation, le préfet Mbaïram Alladoum et son adjoint, le maire de la ville, Nédiao Dingambaye ont, par le biais des services techniques de la commune de Moundou, entamé des travaux d’aménagement de certains axes et la décoration des endroits stratégiques de la ville, en marge de cette fête de l’indépendance.