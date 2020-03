Tchad : Moundou déjà dans le noir après le départ du président

A peine le Président de la République a quitté Moundou -où il est venu inaugurer le complexe industriel des abattoirs du Logone- que la ville est déjà dans le noir. Pas d'électricité depuis quelques jours et certains opérateurs économiques se disent bloqués dans leurs travaux.



Des citoyens expriment leur désolation car quelques jours avant l'arrivée du chef de l'État à Moundou, l'électricité était en permanence. Lors du séjour du PR, il n'y a eu aucune coupure d'électricité, nous a confié un client de la SNE.



Un autre citoyen dit ne pas être surpris puisqu'il est de coutume de faire semblant quand les plus hautes autorités arrivent, comme si tout allait bien. Mais quand elles tournent le dos, c'est tout. Plus de respect pour les clients.



L'on ignore les raisons de de cette absence d'électricité dans la ville, les responsables de la SNE n'ayant donné aucune explication. La SNE a pour mauvaise habitude de ne pas signaler à ses abonnés lorsqu'elle doit faire des travaux sur ses installations. Ces coupures brusques occasionnent de nombreuses destructions des appareils électroménagers.



15 mégawatts d'électricité pour Moundou avant juillet



Lors de son séjour à Moundou, samedi dernier, le chef de l'Etat Idriss Déby a annoncé un renforcement du réseau électrique de la ville avec 15 mégawatts, avant le mois de juillet, afin de couvrir les besoins de la population et des installations économiques.