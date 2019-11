Tchad : Moundou, première ville bientôt dotée d'une centrale à gaz naturel

Moundou, chef-lieu de la province du Logone occidental, sera la première ville au Tchad à être dotée d’une centrale électrique à gaz naturel d'une capacité de 2 mégawatts. Le chantier est situé à une vingtaine de kilomètres de la ville.



Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, le ministre du Pétrole et de l’Energie, Mahamat Hamid Koua ainsi que trois autres membres du gouvernement, et des conseillers techniques du chef de l’Etat, ont visité la semaine dernière le chantier. Ils ont également inspecté l’état d’avancement des travaux exécutés par l'entreprise Glencore.



Les travaux d’ingénierie sont exécutés à 90%, tandis que la construction du pipeline d’interconnexion est terminée. A cela s’ajoutent le nivellement du site la clôture et l’acquisition de la quasi-totalité des équipements mise à part le transformateur-élévateur, indique la Présidence.



"Moundou sera éclairée au gaz naturel au deuxième trimestre de l’année 2020", a déclaré le ministre du Pétrole et de l’Energie, Mahamat Hamid Koua.