Tchad - Moussoro : Une jeunesse mobilisée contre le VIH/SIDA

La Maison de Culture de Moussoro et la Plateforme des jeunes pour le développement intégral du Barh El Gazel ont organisé une importante conférence-débat sur le VIH/SIDA, ce 26 octobre. L’objectif était de sensibiliser la jeunesse sur l’importance du dépistage volontaire et de lutter contre la propagation du virus.



Réunis autour du thème "L'importance du dépistage volontaire et du VIH SIDA", les participants, dont de nombreux jeunes, ont pu bénéficier des connaissances de spécialistes. Le Dr Youssouf Saleh Mahamat a ainsi détaillé les modes de transmission du VIH, insistant sur les risques liés à l'utilisation d'objets tranchants non stérilisés.



Pour toucher un public le plus large possible, les organisateurs ont mis en place une communication adaptée. Le directeur de la Maison de Culture, Moussa Mahamat Saleh, a traduit les informations clés en langue gouran, facilitant ainsi la compréhension des participants.



Les membres de la Plateforme des jeunes ont joué un rôle essentiel dans cette initiative. En répondant aux questions de l'auditoire, ils ont démontré leur engagement et leur détermination à lutter contre le VIH/SIDA.



La présence du Délégué de santé provinciale et du point focal SIDA témoigne de l'importance accordée par les autorités à cette problématique. Ces partenariats sont essentiels pour mener à bien des actions de prévention et de lutte contre le VIH/SIDA.



Si cette initiative est louable, il reste encore beaucoup à faire pour éradiquer le VIH/SIDA au Tchad. La stigmatisation, le manque d'information et l'accès limité aux soins restent des obstacles majeurs.



La conférence-débat organisée à Moussoro est un signal fort qui montre que la jeunesse tchadienne est consciente des enjeux liés au VIH/SIDA et prête à s'engager dans la lutte contre cette épidémie. Il est essentiel de multiplier ce type d'initiatives pour renforcer la prévention et améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH.