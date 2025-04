Tchad : Moussoro sensibilisé à la paix par le réseau OSC/OB et Médias

Cet événement a rassemblé des leaders religieux, des autorités traditionnelles, des organisations de la société civile à divers niveaux ainsi que les autorités communales de Moussoro, chef-lieu de la province du Barh El Gazel.





Les échanges lors de cette rencontre ont principalement porté sur le respect mutuel entre tous les citoyens tchadiens, avec un accent particulier sur les habitants de la province du Barh El Gazel. Les thèmes du pardon et de la tolérance ont également été abordés en profondeur. Les conférenciers, Messieurs Abdelnasser et Maloum Adoum, tous deux issus de la société civile, ont clairement exposé l'importance cruciale de la paix et du vivre-ensemble harmonieux.





De nombreux participants ont insisté sur la nécessité impérieuse du respect entre les différentes communautés et ethnies du Tchad, soulignant qu'aucune communauté ou ethnie n'est supérieure à une autre et que toutes se valent. Le respect de ces principes fondamentaux a été présenté comme une condition sine qua non pour l'instauration et le maintien d'une paix et d'une cohabitation pacifique durables.





Il est important de noter que cette initiative louable est le fruit du travail de la Coordination Provinciale des Jeunes de Bahr El Gazel, démontrant l'engagement de la jeunesse locale en faveur de la paix et de la cohésion sociale.