Tchad : Music Promo, première émission radiophonique musicale la plus digitale.

Disponible sur toute les plateformes digitales et comprenant 3133 abonnés sur sa page Facebook, Music Promo est effective tous les dimanches à partir de 13 heures sur les ondes de la radio FM Hagui.



Music Promo a fait l'unanimité pour son existence en qualité d'émission culturelle la plus suivie du digital au Tchad. Le concept permet de hisser plusieurs pépites de la musique tchadienne, qu'elles soient célèbres ou non. Il s'agit d'un objectif pour le présentateur qui n'est nulle autre que le jeune tchadien R9 Garandi.



L'émission retransmet fidèlement le contenu en streaming sur l'interface web de la radio mais aussi en podcast sur les liens proposés par la page de l'émission.



R9 Garandi une icône actuelle, l'un des plus informés de la musique urbaine tchadienne



La mine d'un véritable personnage au contact de la culture musicale, empreint d'une patience, d'un esprit courtois, dans une simplicité d'apprentissage et de curiosité : la radio culturelle Harmonie FM a été le déclenchement de sa motivation dans l'animation.



Proche de l'un des meilleurs animateurs en la personne du célèbre journaliste vidéaste Paulin Preston, aussi très pointu dans l'animation radio, R9 Garandi est aussi l'un des meilleurs animateurs que les N'djamenois connaissent, bien que le terrain est rempli d'imposteurs. Pour Paulin Preston, R9 Garandi est un très bon disciple qui a su sortir un style original avec un très bon carnet d'adresse, lui faisant des relations même internationales. R9 Garandi a aussi autour de lui des disciples qui apprennent l'animation.



"Faire de la radio n'est pas pour moi une imitation mais un apprentissage ajouté à mon éthique. Je suis fier de ce que j'ai réalisé jusqu'à présent. Je ne suis pas en concurrence avec les animateurs locaux mais je vais prouver à linternational le talent de chez nous", explique R9 Garandi d'un air sérieux.