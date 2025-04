Tchad/Musique : Benil et Queena offrent une nouvelle vie au classique "Dja Tana" de Saint Mbeté Bao

"Dja Tana", qui se traduit par "On va se marier" en langue gambaye, est une œuvre qui ravive la mémoire collective tout en y apportant une touche de fraîcheur et de modernité. À travers leurs sensibilités artistiques distinctes, Benil et Queena réussissent à insuffler à cette chanson une profondeur émotionnelle renouvelée, naviguant habilement entre le respect de la tradition et l'expression contemporaine.



Les paroles de la chanson racontent l'histoire touchante de deux jeunes amoureux dont la relation est perçue avec scepticisme par leur entourage. Face aux doutes et aux préjugés, leur amour se révèle avec force et une sincérité inébranlable. "Dja Tana" devient ainsi un véritable hymne à la résilience sentimentale, célébrant la solidité des liens qui se construisent sur la confiance mutuelle et la vérité des sentiments.





Le clip vidéo accompagnant la chanson a été tourné dans les quartiers périphériques de N’Djamena et au bord du majestueux fleuve Chari. Il met en valeur la capitale tchadienne dans toute son authenticité, mêlant des scènes de la vie quotidienne, des regards empreints de tendresse et des paysages enchanteurs. La réalisation minutieuse offre une fresque à la fois réaliste et poétique, sublimant l'atmosphère de la chanson.





Avec cette reprise de "Dja Tana", Benil et Queena signent un projet qui est à la fois un hommage respectueux à un classique et un acte de renouveau créatif. Leur collaboration est une déclaration puissante qui affirme que l'amour, lorsqu'il est profondément enraciné dans la sincérité, possède la force de surmonter toutes les épreuves. Elle rappelle également que la musique, tout en restant fidèle à ses origines, a la capacité de se réinventer sans cesse.