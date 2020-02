Tchad : N'Dimabeal Boyalnar installé à la tête de la province de Sila

Le nouveau gouverneur s'est engagé à mener un combat sous toutes ses formes pour protéger la population et ses biens, ainsi qu'une "lutte sans merci contre les bandits de grands chemins, ls destructeurs de l'environnement, les braqueurs ou voleurs, et les fauteurs de troubles."



"Une vigilance absolue doit être observée pour que le Sila demeure une province accueillante où toutes les communautés vivent dans la paix et la cohabitation pacifique", a dit le gouverneur entrant.



N'Dimabeal Boyalnar Gaucher a rappelé aux forces de défense et de sécurité que le désordre ne sera pas toléré. Elles doivent être "nuit et jour à la disposition des autorités administratives pour accomplir leur mission de maintien de l'ordre et de la sécurité", selon lui.