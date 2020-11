Tchad : N'Djamena Food va organiser la Journée nationale de la gastronomie

"Cette journée sera économique et culturelle car nos recettes locales ont toutes une histoire et nous présenterons ces histoires", ajoute-t-elle.



La journée sera une occasion pour le public tchadien et étranger de découvrir les traditions culinaires "grâce à des plats préparés par nos vaillantes mères et sœurs qui viendront présenter et vendre leurs recettes locales au public".



Khadidja Armiyaou lance un vibrant appel à l'État et aux organisations afin de se joindre à N'Djamena Food pour la célébration de cette journée qui est un gage de développement durable. Des stands peuvent déjà être réservés.