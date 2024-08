Tchad - N'Djaména : Les habitants du 7e arrondissement vivent dans la peur des eaux

Le 7e arrondissement regorge plusieurs bassins de rétention d'eau de pluie, ce qui permet aux eaux de pluie d'y stocker pour éviter les risques d'envahissement des quartiers. Vue l'allure de pluie et le niveau d'eaux actuellement dans les bassins de rétention, une inquiétude plane sur les maisons qui côtoient ces endroits.



Le mois d'août, connu comme le temps fort de pluie, semble être une catastrophe si les précautions ne sont pas prises pour éviter tout débordement d'inondation. Sans issus, les bassins de rétention dont les niveaux d'eau actuels sont pleins, en cas de forte précipitation pluviométrique, les eaux risquent de quitter leur lit. Les différents points de stockage sillonnés, le constat est similaire.



Les riverains vivent dans la peur au quotidien, ils s'inquiètent de voir la montée des eaux à chaque pluie. Certaines habitations sont séparées entre 5 et 10 mètres du niveau d'eau. Selon ces personnes, cela trouble le sommeil, et est devenu un danger à surveiller de près pour elles.