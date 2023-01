Tchad : N’Djamena a désormais une École internationale de recherche en mathématiques

L’Université Virtuelle du Tchad, en partenariat avec le Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées (CIMPA), a lancé ce 3 janvier 2022, l'École internationale de recherche en mathématiques de N'Djamena.



Le recteur de l'Université Virtuelle du Tchad, Mahamat Charfadine Salim, a rappelé que l'Ecole internationale de recherche en mathématiques de N'Djamena a pour objectif, de former les jeunes chercheurs africains et tchadiens en mathématique, mais aussi de permettre également de leur offrir les opportunités d'échanges et des collaborations, avec d'éminents experts du Tchad et d'ailleurs.



« Nous espérons que de cette Ecole feront naître des collaborations fructueuses, des mobilités scientifiques et des partenariats scientifiques entre les universités et centres de recherche du Tchad et les institutions dont sont issus les conférenciers », souhaite, Bairra Assane, secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur et à l'innovation.



Elle ajoute en invitant, les jeunes chercheurs à profiter de cette école de recherche pour engranger des connaissances pointues, en matière de modélisation mathématique et statistique de systèmes complexes.



« Les jeunes chercheurs doivent également profiter de l'Ecole pour tisser des liens avec les experts afin de bénéficier d'un encadrement de haute facture permettant de lancer leur carrière », a conclu, la représentante du ministre de l'Enseignement supérieur.



Pour rappel, le CIMPA est une association basée à Nice, en France, dont le but est de promouvoir la recherche mathématique dans les pays en développement. Ce Centre organise environ 20 Ecoles par an, à travers le monde. L'organisation de l'Ecole est généralement compétitive et requiert un dossier de candidature bien ficelé.



C'est ainsi que le Tchad a présenté sa candidature, à travers l'Université Virtuelle du Tchad, pour la tenue de cette manifestation scientifique de qualité notable. Cette candidature a retenu l'attention du conseil scientifique du CIMPA, avec d'excellentes appréciations. C'est une grande première pour le Tchad.