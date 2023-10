Tchad : N’Djamena accueille la 3ème édition du Festival de culture urbaine

L'Association Urban Act a tenu une conférence de presse ce mercredi 18 octobre à l'Institut français du Tchad, pour annoncer les activités du Festival Urban Act 3, qui se déroulera du 08 au 11 novembre 2023 à N’Djamena. Placé sous le thème "Art et Développement", Urban Act 3 se déroulera dans les locaux de l'Espace Talino Manu, ainsi qu'à l'Institut français du Tchad.



Créé à l'initiative des artistes dans le but de promouvoir et développer les cultures urbaines, cet événement proposera des spectacles vivants et des formations. Il rassemblera également des acteurs de la vie associative, culturelle, politique et économique de la capitale tchadienne.



L'objectif de cet événement urbain est d'enrichir l'offre culturelle à Ndjamena, de rassembler ses habitants, ainsi que les secteurs associatifs, publics et privés autour d'un événement unificateur. Il vise à créer un espace de rencontres et d'échanges, facilitant la compréhension et encourageant l'émergence de projets collectifs et d'initiatives locales.



Marine Chauchard, chargée de mission culturelle à l'Institut français du Tchad, a souligné que ce festival permettra de réunir les diverses expressions urbaines du Tchad, allant de la musique à la danse, en passant par les graffitis. Il offrira également une plateforme d'échanges entre les artistes locaux et ceux venant du continent africain et de France.



De son côté, le directeur artistique du festival, Pif Pikini, a expliqué que cette rencontre proposera des animations libres, des spectacles de danse hip-hop, des acrobaties, des ateliers de découverte des arts urbains et des démonstrations de peinture murale, offerts chaque jour pendant l'événement.



Il a ajouté que le village comprendra des stands d'associations partenaires œuvrant pour le développement socio-culturel et l'amélioration des conditions de vie des habitants, offrant des activités interactives et présentant leurs projets.



Des stands de partenaires publics et privés ayant contribué au succès de l'événement seront également présents. Le Festival Urban Act 3 sera ouvert gratuitement au public et se déroulera du mercredi 08 novembre, au samedi 11 novembre 2023. Les activités se dérouleront au village situé à l'Espace Talino Manu et des spectacles auront lieu à l'Institut français du Tchad, en particulier le vendredi 10 novembre.