Tchad : N'Djamena devrait bientôt expérimenter la police de proximité

La mise en place de la police de proximité dans cinq commissariats pilote se précise. Le projet d'arrêté portant sur la mise en place à titre expérimental de la police de proximité sur les cinq sites pilotes de la ville de N'Djamena est "introduit pour la signature", a indiqué jeudi le coordonateur du Projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure au Tchad (PASSIT).



"On est en phase de sélection de l'adjoint de sécurité (ADS)", a-t-il précisé.



L'arrêté prévoit la mise en place de la police de proximité dans cinq nouveaux commissariats. Il est donc prévu la construction de commissariats de police. L'avis de pré-information du marché de construction a été publié le 17 juin 2020 tandis que l'avis du marché de travaux sera publié dans les prochains jours.



Les cinq commissariats seront construits dans les 1er, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème arrondissements de N'Djamena.



Le coordonnateur a évoqué des difficultés dans les signatures des différents projets de texte sachant que "l'arrêté n'est toujours pas signé", "ce qui pourrait retarder la mise en oeuvre". Au même titre que le Conseil national de la sécurité intérieure, un projet prioritaire qui peine à voir le jour sachant que trois courriers adressés à la Présidence de la République sont restés sans suite.



La police de proximité vise à mieux renforcer le lien avec la population et à répondre à ses attentes en se rapprochant d'elle, notamment avec une plus grande présence à l'intérieur des quartiers.