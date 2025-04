Tchad : N'Djaména hôte d'une formation de la Force Mixte Multinationale sur la conformité et la redevabilité aux normes de l'UA

Cette formation cruciale a pour objectif principal de renforcer les connaissances et les compétences des personnels de la FMM en matière de respect des lois internationales et des divers instruments de protection des civils. Ceci s'inscrit dans le cadre de leurs opérations quotidiennes de lutte contre le terrorisme et de restauration de la paix et de la stabilité dans la région du Bassin du Lac Tchad.





Monsieur Abdou Mahamane, chef de mission du programme d’appui de l’Union Africaine à la Force Mixte, a souligné que cette initiative témoigne d’un engagement partagé en faveur du professionnalisme et de l’excellence opérationnelle de toutes les forces engagées dans les opérations de maintien de la paix. Il a insisté sur le fait que la conformité et la redevabilité ne sont pas de simples obligations administratives, mais bien des principes fondamentaux qui guident la Force Mixte vers une conduite éthique, une précision stratégique et l'atteinte du succès dans ses missions.





Il a également rappelé que la Commission de l’Union Africaine et ses partenaires internationaux accordent une importance primordiale au respect des droits de l’Homme et du droit international humanitaire, ainsi qu’à l’application des meilleures pratiques internationales dans le cadre des opérations militaires et de maintien de la paix.





« Notre devoir est de protéger des vies, de sauvegarder les communautés et de maintenir la paix », a affirmé avec conviction Monsieur Abdou Mahamane.





De son côté, le Général de Division Aérienne Mahamat Yaya Mahamat a souligné que cette formation ne se limite pas à l'acquisition de connaissances, mais qu'elle concerne également le leadership au sein de la Force Mixte. Il a précisé que chaque membre, quel que soit son niveau de responsabilité, a le devoir de montrer l'exemple, d'établir et de faire respecter les normes éthiques et opérationnelles, et d’instaurer une véritable culture de responsabilisation au sein de ses unités et au-delà.