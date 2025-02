Tchad : N'Djaména se dote de 10 nouveaux forages pour faire face à la demande croissante en eau

Ce samedi, la Société Tchadienne des Eaux (STE) a lancé les travaux de réalisation de dix nouveaux forages dans la ville de N'Djamena. La cérémonie officielle a été présidée par M. Nour Saleh Haggaggar, Secrétaire Général du ministère de l'Eau et de l'Énergie, en présence de Dr. Adoum Fortey Amadou, Directeur Général de la STE, ainsi que de plusieurs cadres de l'entreprise.

Objectifs des Travaux Ces travaux répondent à l'augmentation des besoins en eau des populations et visent particulièrement à anticiper la prochaine période caniculaire.

Apport Prévu À terme, la STE prévoit un apport quotidien de plus de 30 000 m³ pour pallier le déficit actuel en matière d'approvisionnement en eau. La réalisation de ces dix nouveaux forages est une étape cruciale dans l'engagement de la STE à garantir l'accès à l'eau potable pour chaque citoyen du Tchad.

Importance de l'Initiative Cette initiative marque une avancée significative dans les efforts de la STE pour améliorer l'accès à l'eau potable et répondre aux besoins croissants des habitants de N'Djamena. Le développement d'infrastructures hydrauliques adéquates est essentiel pour assurer un approvisionnement durable et de qualité en eau pour l'ensemble de la population.