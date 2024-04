Tchad : N'Djamena sera la plus chaude avec un pic de 43°C, le 05 avril

Selon une note de prévision météorologique quotidienne de l’Agence nationale de la météorologie (ANAM), au cours de la journée du jeudi 04 avril 2024, la poussière a affecté la province du Borkou (zone de Bodélé), une partie du Kanem, et localement la ville de N’Djamena.



Ailleurs, le ciel est dégagé avec une bonne visibilité. Les canicules sont ressenties dans toute l’étendue nationale. Le Front-Intertropical (FIT) a oscillé entre le 10ème et le 11ème degré de latitude Nord.



Les vents dominants d’intensité modérée dans les basses couches sont de directions Nord-Est avec des vitesses moyennes de 36 km/h au Nord, 24 km/h au Centre et de 16 km/h au Sud dans les basses couches sont de directions Nord-Est avec des vitesses moyennes de 36 km/h au Nord, 24 km/h au Centre et de 16 km/h au Sud.



Evolution du temps pour les prochaines 24 heures

Pendant la nuit et jusqu’au petit matin de demain, cette poussière se maintiendra toujours dans la province du Borkou, du Kanem et localement la ville de N’Djamena.



Ailleurs, le temps sera calme avec un bon ensoleillement. Les canicules seront ressenties dans presque toutes les provinces du pays. Le Front-Intertropical (FIT) oscillera autour du 11ème degré de latitude Nord.



Les vents dominants d’intensité modérée dans les basses couches seront de direction Nord-Est avec des vitesses moyennes de 38 km/h au Nord, 22 km/h au Centre et de 16 km/h au Sud.



Les températures maximales prévues à 15: 00TU (16:00 heure locale) pour la journée du 05 avril 2024 seront en hausse de 1 à 2°C qu’à celles d’aujourd’hui pour la plupart des villes du pays. Ainsi, la ville la plus chaude sera N'Djamena avec un pic de 43°C. Enfin, il fera 33°C à Bardaï à 15:00TU (16:00 heure locale).