Tchad : N'Djamena unie dans la prière pour les soldats tombés à Barkaram

Dans son discours, le chef du gouvernement a salué l'initiative du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI) d'avoir appelé à cette prière collective. Il a souligné l'importance de ce moment de recueillement pour exprimer la solidarité de la nation envers les familles endeuillées et pour honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la patrie.



« Ces soldats sont tombés en martyrs pour notre pays. Leur sacrifice ne sera jamais oublié », a déclaré Abderahim Bireme Hamid. « Nous devons rester unis et solidaires face à ces épreuves. »



La participation massive des fidèles à cette prière témoigne de l'attachement du peuple tchadien à ses forces armées et de sa détermination à faire face aux défis sécuritaires. Cet élan de solidarité nationale est un message fort adressé aux ennemis du Tchad : le peuple tchadien ne se laissera pas intimider.