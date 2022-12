Tchad : Nabia Youkou Deko nommé directeur de cabinet de la secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports

À son actif deux titres de journaux "Le Républicain" et "Les dernières nouvelles", légalement constitués, Nabia Youkou Deko est détenteur d'un Master en journalisme, obtenu à l'Université Emi Koussi, après avoir décroché sa licence option sociologie/anthropologie à l'Université de N'Gaoundéré, au Cameroun.



Du point de vue professionnel, son parcours est multiforme. De 2019 à 2020, nommé Directeur de la Communication et de l’Information Sociale au ministère de la Femme, de la Solidarité et de la Protection de la petite enfance, par décret Présidentiel, il a eu à assumer pendant plusieurs années autant de postes en lien avec la communication et le journalisme.



Il a également assumé plusieurs postes à l'Office national d'appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES).



Nabia Youkou Deko est réputé pour être doté d'une capacité à travailler en équipe, avec une flexibilité à travailler sous pression.