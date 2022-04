Tchad : Naftourou Sawa offre des dons aux démunis pendant le Ramadan

L’initiative citoyenne qui a été lancée en 2021 (Naftourou Sawa) a pour mission d’apporter une aide alimentaire aux familles modestes, pendant le mois de Ramadan.



Chaque année, les bénévoles de Naftourou Sawa organisent une levée de fonds auprès du public. Celle-ci permet à toute personne de donner le montant de son choix. L’argent collecté est ensuite utilisé pour distribuer des produits alimentaires de première nécessité (dates, riz, maïs, sucre, huile) aux plus démunis.



Les bénéficiaires sont sélectionnés sur la base de critères économiques et sociaux : généralement des familles sans revenus ou dont les revenus ne permettent pas de couvrir les dépenses alimentaires de base. L'inflation qui sévit actuellement au Tchad aggrave la précarité des foyers qui avaient déjà du mal à joindre les deux bouts.



Ainsi, Naftourou Sawa invite tous ceux qui le peuvent, à donner généreusement afin d’aider un maximum de familles. Les dons se font par moyens électroniques, et il n'y a pas de montant minimum ni maximum. Chacun peut donner ce qu’il a, via l’un des canaux suivants : Tchad : Airtel Money (+235 62461031) ; International : carte bancaire (Visa, Mastercard et American Express) ou Cash App, disponibles sur www.naftourousawa.org .



Pour les croyants, la charité est une obligation religieuse et le mois de Ramadan est un des meilleurs moments pour faire l’aumône, car la récompense des bonnes œuvres est multipliée. C’est aussi l’occasion d’exprimer compassion et solidarité envers les nécessiteux. En 2021, Naftourou Sawa a levé un peu moins de 3 millions de FCFA. Ce qui a permis de distribuer 4,2 tonnes de denrées alimentaires à des familles très modestes dans différents quartiers de Ndjamena.



L’on peut ainsi retrouver toutes les informations et moyens de paiements sur le site www.naftourousawa.org. Pour toutes autres questions, il faut envoyer un courriel à info@naftourousawa.org. Par ailleurs, Naftourou Sawa est présent sur les réseaux sociaux : Instagram, Facebook, Twitter et YouTube.