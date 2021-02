Tchad : Naïmbaye Alixe installe les membres du bureau fédéral de l'ARD au Logone Occidental

La cérémonie s'est déroulée dans la cour de l'école Dénis Mianbé, en présence de nombreux invités, militants et sympathisants de l'ARD. Dans son discours, Ndolénodji Naïmbaye Alixe a fait savoir que "cette installation matérialise non seulement l'application des textes de base relatifs aux procédures d'officialisation des instances du parti, mais marque aussi pour les militants de l'ARD un nouveau départ qui leur permet de retrouver la structure d'orientation locale dans toute la force et la dynamique qui leur a tant fait défaut ces dernières années".



La présidente de l'ARD demande aux militants et sympathisants de son parti de rester forts et encrés dans leurs nobles convictions face à la periode de grande tentation à l'approche des échéances futures où se feront de nombreuses et pressantes promesses fallacieuses.