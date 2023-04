Tchad : Nassouro Oumarou est un TikTokeur qui valorise la culture

Nassouro Oumarou Sambo, également connu sous le nom de Mbororo de la Tandjilé, est un jeune TikTokeur tchadien qui se déguise en peulh pour promouvoir l'unité et le développement dans son pays.



Mbororo, qui signifie peuhl, et Tandjilé, qui est la province où il est né et a grandi, sont les raisons pour lesquelles il se nomme Mbororo de la Tandjilé.



Il a choisi TikTok pour que ses messages puissent toucher un public plus large, car l'application est utilisée partout dans le monde.



« Je valorise d'abord la culture tchadienne en général et en particulier celle de ma communauté Mbororo (Peuhl). Je parle du vivre ensemble, surtout entre les éleveurs et les agriculteurs, ainsi que de la scolarisation des enfants, notamment des filles, pour le développement », explique-t-il.



Depuis un an et trois mois, ce jeune tchadien utilise son talent pour reprendre des sons en langue foufouldé et faire passer son message à tous ceux qui le suivent sur TikTok.



« Au nom de ma communauté, je demande aux jeunes Tchadiens de penser positivement au développement dans tous les domaines de notre beau pays, le Tchad. Unis, travaillons pour le progrès. Allah yarou leddi Tchad yeso », déclare Mbororo de la Tandjilé.