Tchad : Natasha, la femme cireuse de chaussures, a été retrouvée et parrainée

"Comme tout métier à vocation d'assurer les besoins primaires de notre existence, le métier de cireur des chaussures est un dur labeur qui implique une force physique de taille. Natasha sillonnait les rues de N'Djamena sous un soleil ardent pour subvenir à ses besoins. Pour chercher un lendemain meilleur, elle se rend jusqu'à Iriba, mais les conditions du travail restes difficiles pour Natacha. Notre équipe, touchée par les images qui ont fait le tour de la toile, a décidé de lancer des recherches pour la retrouver. Chose faite".

La photo d'une femme cireuse suscite émotion et indignation depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux. Natasha Davide c'est son nom. Elle a été retrouvée et parrainée grâce Réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad (RJDLT) et l'ambassadeur itinérant Nair Abakar."Comme vous, nous étions aussi stupéfaits de l'audace qu'a fait montrer notre soeur Natasha Davide qui a pris l'initiative d' être un modèle de l'entreprenariat à partir de Zéro Francs. Son courage à gagner sa vie par la sueur de son front, quitte à faire un métier essentiellement "masculin" errant dans les rues et les recoins de la capitale, n'est pas passé inaperçu", indique la page Facebook de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui révèle l'information.Les équipes de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat donnent des détails :