Tchad - Ndjamena : Les professionnels de santé formés pour améliorer la santé reproductive et mentale

Cette formation a pour but de renforcer les compétences des participants sur les thématiques de la santé reproductive, de la santé mentale, et du soutien psychosocial, en particulier pour les femmes et les filles sinistrées, réfugiées et retournées.





La cérémonie d'ouverture a été présidée par Dr Fouzario Wodji, Médecin Chef du District N'Djamena-Sud, représentant le délégué provincial de la santé de N'Djamena.





Khalid Fadoul, Directeur Général de TECHNIDEV, a souligné que cette initiative répond aux problèmes humanitaires exacerbés par les inondations à N'Djamena et la situation difficile dans l'est du pays. Il a remercié l'UNFPA pour son soutien constant en matière de santé, en particulier pour la santé des femmes et des jeunes filles.





Le DG a précisé que cette formation prépare les agents à intervenir dans les camps de réfugiés et les zones sinistrées, notamment dans les régions du Ouaddai, du Sila et du Wadi-Fira.





Roger Laly, représentant de l'UNFPA, a ajouté que cette formation vise à améliorer l'offre intégrée de services de santé et de genre, contribuant ainsi à la résilience des femmes et des filles dans les camps de réfugiés et les communautés d'accueil. Il a rappelé que les enjeux de la santé reproductive, maternelle, néonatale, et de l'enfant sont des priorités tant au niveau national qu'international.





Roger Laly a également souligné les objectifs de l'UNFPA, qui incluent l'élimination des besoins non satisfaits en planification familiale, des décès maternels évitables, et des violences basées sur le genre. Il a remercié le gouvernement coréen pour son financement, saluant également l'effort de TECHNIDEV dans l'organisation de cet atelier.





Dr Fouzario Wodji a rappelé les défis récents auxquels N'Djamena fait face, y compris l'arrivée de retournés de la République centrafricaine et de réfugiés du Cameroun, en plus des victimes des inondations. Il a souligné que les femmes sont souvent les plus touchées par ces crises, justifiant ainsi la nécessité de cet atelier de formation pour les sages-femmes et agents psychosociaux.







Au cours de deux jours, les participants auront l'opportunité d'approfondir leurs connaissances sur la fourniture de services intégrés, avec l'expertise d'intervenants de l'UNFPA et de TECHNIDEV, qui apporteront un soutien technique à la délégation sanitaire de N'Djamena en cette période difficile.



Cet atelier représente une étape cruciale pour améliorer la réponse aux besoins des populations vulnérables dans le contexte humanitaire actuel.