Tchad : "Ne laissez aucune portion du territoire à l’ennemi pour qu’il puisse s’infiltrer", Déby

Le chef de l'État Idriss Déby a appelé jeudi les forces armées déployées dans la province du Lac à la plus grande vigilance pour éviter une infiltration terroriste au cours de la saison des pluies.



Il s'est rendu à Kaïga-Kindjiria, Ngouboua et Baga-Sola où il a rencontré les chefs militaires.



"Aucun élément de Boko-Haram n’est présent dans le territoire tchadien par contre ils opèrent dans les pays voisins, soyez vigilants, ne baissez pas la garde nous sommes à l’entame de la saison des pluies et bientôt la crue et vous savez de quoi je parle", a déclaré le chef de l'État au cours d'une réunion de restitution et de supervision des postes avancés de l’armée nationale tchadienne aux confins du Lac.



"Ne laissez aucune portion du territoire lacustre tchadien à l’ennemi pour qu’il puisse s’infiltrer", a-t-il instruit aux chefs militaires.



Le président Déby a également donné des instructions afin que toutes les cases de fortune du poste avancé de Kaïga-Kindjiria disparaissent pour faire place à des tentes ou des constructions durables.