Tchad - Nécrologie : Décès de M. Ganda Souleymane Malato, ancien cadre du SET

Hommage

Le ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, M. Mamadou Gana Boukar, a rendu hommage à ce vaillant cadre qui a consacré une grande partie de sa vie à la noble cause de l'éducation au Tchad.



Il a exprimé ses sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu, ainsi qu'à ses amis et connaissances, soulignant l'impact significatif de M. Malato sur le secteur éducatif du pays.