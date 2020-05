Tchad - Nécrologie : Qui était le général Béchir Ali Haggar ?

Né le 1er janvier 1952 à Iriba, Béchir Ali Haggar intègre en 1958 l’École de la localité puis le Lycée Franco-Arabe d’Abéché en 1964. En 1972, Béchir Ali Haggar quitte Abéché pour N’Djamena où il entre au Lycée Felix Eboué et obtint son baccalauréat série D la même année.



Apres son baccalauréat, Béchir Ali Haggar suit une formation militaire à l’École des Officiers à Fort Lamy et à Montpellier où il sort en 1975 avec un brevet Para.



Commence alors sa carrière militaire. Béchir Ali Haggar occupe plusieurs postes de responsabilités dans l’armée tant dans la capitale qu’à l’intérieur du pays. Il devint tour à tour chef de la section de la campara 5 de la sécurité présidentielle, chef de groupement numéro 4, commandant de la compagnie adjoint, commandant de la zone militaire à Sarh, responsable militaire à Moundou puis commandant de la Compara 5 à la Loumiya en 1980.



Il revient à N’Djamena et il sera nommé commandant de la zone militaire de la capitale puis chef d’état major particulier du ministre de la défense Routouan Yomagolom en 1982, avant d’être nommé secrétaire d’État aux côtés de Acheikh Ibni Oumar, alors ministre de la défense du Gouvernement Djidingar la même année.



Béchir Ali Haggar était plusieurs fois commandant du Groupement des Écoles Militaires et Interarmées. Il a également participé à plusieurs missions de négociation à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.



Au-delà de sa carrière militaire, le Général Béchir Ali Haggar était également un humanitaire. Il suivit plusieurs formations en Droit International Humanitaire, membre de la Gouvernance de la Croix Rouge du Tchad et de 2007 jusqu’à la date du 04 mai 2020 date de son décès, le Général Béchir Ali Haggar occupait le poste de Trésorier Général de la Croix Rouge.



Il laisse derrière lui, deux veuves et dix orphelins.