Tchad – Nécrologie : l'Ambassadeur Abdelkerim Mahamat Maazal tire sa révérence

L'Ambassadeur Maazal a eu une longue et remarquable carrière au service de son pays, le Tchad. Il a représenté avec dignité et compétence son pays dans plusieurs pays et auprès d'institutions régionales. C'était un éminent diplomate et un fils valeureux et digne du Tchad. « A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons », a souligné le Ministère des Affaires Étrangères.



« En cette circonstance particulièrement douloureuse, nous adressons nos sincères condoléances à la famille de l’illustre disparu, à ses proches, ses amis et collègues. Nous implorons Allah SWT d’accueillir son âme dans Son vaste paradis, de lui accorder Sa miséricorde et de consoler les cœurs affligés », a écrit sur Twitter, dimanche, Chérif Mahamat Zene, ancien chef de la diplomatie tchadienne.



Le Tchad perd en l'Ambassadeur Maazal un diplomate de haut niveau qui a contribué à promouvoir les intérêts de son pays sur la scène internationale. Que son exemple inspire les jeunes générations de diplomates tchadiens. Que son âme repose en paix.