Tchad : Ngarhota Carine joint les deux bouts grâce au commerce de courge à Moundou

Au vue de la réalité du Tchad, le secteur entrepreneurial parait plus qu’important pour l’auto-prise en charge. Beaucoup de femmes ignorent ou négligent les activités génératrices de revenus, mais pas Ngarhota Carine, car elle en donne l’exemple.



Cette brave dame qui habite le quartier 15, dans le 3ème arrondissement de la commune de Moundou, est institutrice bachelière depuis plus de sept ans. Mais après la fin de ses études en 2016, elle n’a pas attendu l’Etat pour gagner sa vie.



« Après la fin de mes études, je ne savais quoi faire. C’est ainsi que j’ai rencontré une amie qui exerçait cette activité et elle m’y a entrainé. Dès lors, je me suis lancée et je m’en sors très bien. Ce commerce me permet de me prendre en charge, inscrire mes enfants à l’école, épauler mon mari et surtout aider ceux qui travaillent avec moi. Je suis reconnaissante envers mes clients », raconte-t-elle.



C’est une leçon de vie que Ngarhota Carine donne aux femmes, mais aussi aux jeunes diplômés qui ne comptent que sur l’Etat pour être intégrés.



En tout cas, elle a un message clair pour les femmes de sa génération : « Je demande aux femmes de ne pas croiser les bras pour attendre uniquement de leurs maris. Il est important de pratiquer une activité aujourd’hui, même si vous avez un mari qui travaille car, la vie de nos jours est une question de partage », a-t-elle conseillé.



Ngarhota Carine, la trentaine a implanté un moulin personnel pour son activité et celles d’autres femmes qui l’utilisent. Son plus grand rêve est d’acheter un terrain et construire pour sa progéniture. Elle entend également écrire un projet qui lui permettra d’élargir son champ de commerce dans les années à venir.