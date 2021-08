Tchad : Ngarial Wongoto Modeste enterré au cimetière de Toukra

Les obsèques de Ngarial Ngue-Ye-Nan Wongoto Modeste, ex-leader politique puis rebelle, ont eu lieu samedi matin à N’Djamena. La cérémonie a été simple et de courte durée. Elle s’est déroulée au domicile du défunt, en présence des amis, de la famille, des collègues et voisins du quartier.Trois église étaient présentes. La presse a été exclue de cette cérémonie par la famille.Ngarial Ngue-Ye-Nan Wongoto Modeste laisse derrière lui six enfants dont deux garçons qui ont atteint l'âge adulte. Il repose désormais au cimetière de Toukra, à la sortie Sud de N'Djamena.L'ex-secrétaire général du parti Union nationale pour la démocratie et le socialisme (UNDS), Ngarial Ngue-Ye-Nan Wongoto Modeste, est décédé mardi 27 juillet à l'hôpital général de référence nationale à N'Djamena. Il avait rejoint la rébellion du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT) et avait été fait prisonnier lors des affrontements d'avril dernier.