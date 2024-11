Tchad - Ngone Saar : La nouvelle voix de la musique tchadienne

Le groupe Ngone Saar, composé des talentueux artistes Arson-B et l'homme shérifs, est en train de révolutionner la scène musicale tchadienne. Né d'une amitié solide et d'une passion commune pour la musique, ce duo a réussi à imposer un style unique, mêlant tradition et modernité, qui séduit un public toujours plus large.



Tout commence au Sud du Tchad, où les deux amis partagent leur amour de la musique. C'est au Cameroun, lors de leurs études, qu'ils décident de concrétiser leur rêve en créant le groupe Ngone Saar. Leur objectif : valoriser la culture tchadienne à travers la musique.



Arson-B apporte sa sensibilité et sa voix mélodieuse, tandis que l'homme shérifs apporte sa puissance et sa versatilité vocale. Ensemble, ils forment un duo complémentaire, capable de toucher un large public.



Depuis ses débuts, Ngone Saar n'a cessé de gravir les échelons. Le groupe a enchaîné les tournées nationales et internationales, récoltant au passage de nombreuses distinctions :



Lauréat Meilleur artiste de l'année et meilleur chanson d'inspiration traditionnelle (23 décembre 2023)

(23 décembre 2023) Lauréat Ndjam VI prix World musique

Des concerts mémorables à l'IFT et dans le sud du pays

En 2024, Ngone Saar poursuit sur sa lancée. Le groupe est actuellement en tournée en France, où il a déjà conquis le cœur de la diaspora tchadienne. Pour clôturer l'année en beauté, Ngone Saar organisera un grand concert le 1er décembre à Pilipili, un événement qui s'annonce déjà comme l'un des temps forts de la scène musicale tchadienne.



Au-delà de leur succès artistique, Ngone Saar joue un rôle important dans la promotion de la culture tchadienne. Leurs chansons, souvent mélancoliques et mélodieuses, évoquent les paysages, les coutumes et les valeurs du Tchad. En s'appropriant les sonorités traditionnelles et en les modernisant, ils contribuent à faire rayonner la culture tchadienne bien au-delà des frontières de leur pays.



Ngone Saar est bien plus qu'un simple groupe de musique. C'est un véritable phénomène culturel qui a su séduire un public de tous âges et de tous horizons. Leur succès est le fruit d'un travail acharné, d'un talent indéniable et d'une profonde attachement à leurs racines.