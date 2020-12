Tchad-Niger-Nigeria-Cameroun : L'Allemagne accorde une aide additionnelle de 18 millions € au PAM

Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a accordé le 27 novembre une contribution additionnelle à hauteur de 18 millions d'euros pour soutenir les plans stratégiques du pays portés par le Programme alimentaire mondial (PAM) pour le Tchad, le Niger, le Nigéria et le Cameroun.



La contribution porte la somme totale de l'aide allemande à 56 millions d'euros, soit 36,7 milliards de Francs CFA.



Cet appui intervient dans le cadre de l'assistance humanitaire qui va permettre au PAM de soutenir le gouvernement et le peuple tchadien dans ses efforts pour parvenir à l'objectif zéro faim d'ici 2030, en mettant l'accent sur les efforts du de l'aide humanitaire-développement-paix pour apporter des solutions durables contre la faim, explique l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne à N'Djamena, dans un communiqué parvenu à Alwihda Info.



Le soutien de l'Allemagne constitue un ace de solidarité en réponse à l'appel des Nations Unies pour une action immédiate afin de résoudre l'urgence au Bassin du Lac Tchad, la crise humanitaire la plus large en Afrique.