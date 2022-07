Tchad-Niger : un déplacement à multiples enjeux pour Bazoum à N'Djamena

L’objet de cette visite à Ndjamena s’inscrit dans le cadre des prises de contacts périodiques entre les deux dirigeants et du renforcement de la coopération bilatérale en raison des liens indéfectibles de proximité géographique, culturelle, économique et sociale entre le Niger et le Tchad, explique la Présidence nigérienne.



Les sujets d’intérêt commun comme l’urgence sécuritaire au Sahel entre l’engagement tchadien dans le fuseau central et dans la lutte contre Boko Haram, les questions économiques pour les deux pays producteurs de pétrole ainsi que les perspectives qui s’offrent au Lac Tchad menacé seront au menu des discussions entre les présidents Mohamed Bazoum et celui du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby.



Les deux chefs d’État évoqueront la question du Lac Tchad avec le renforcement de la résilience et de la stratégie de revitalisation du cadre de vie de près de 50 millions des quatre pays membres de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), poursuit la Présidence du Niger.



Ce sera la deuxième visite du chef de l’État en un an après avoir assisté le 20 avril 2021 aux obsèques du président Idriss Deby Itno.



Le Niger et le Tchad partagent une frontière commune longue de 1175 km située en totalité en zone désertique.



Le Président de la République est accompagné dans cette visite d’amitié et de travail d’une délégation composée de :

• Général MAI MANGA Oumara, Grand Chancelier des Ordres Nationaux ;

• M. Hassoumi MASSOUDOU, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération ;

• M. Alkassoum INDATOU, Ministre de la Défense Nationale ;

• M. Hamadou ADAMOU SOULEY, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ;

• M. Mahamane Sani MAHAMADOU, Ministre du Pétrole

• M. Ibrahim SANI ABANI, Directeur de cabinet du Président de la République ;

• M. Aboubacar DAN SOKOTO, Ambassadeur du Niger au Tchad.