Tchad-Nigeria : Coopération sécuritaire pour une paix durable en Afrique

Points Clés des Discussions

L'organisation de la Police nationale tchadienne et les défis sécuritaires locaux.

Les réponses communautaires aux menaces.

L'importance d'une coopération ouverte et l'intégration des initiatives citoyennes et non gouvernementales dans la gestion de la sécurité.

Vers une Architecture Sécuritaire Africaine

Accueillis par le Contrôleur Général Paul Manga, Directeur Général Adjoint de la Police nationale tchadienne, les échanges ont eu lieu à la Direction générale de la Police nationale.Les discussions ont porté sur plusieurs sujets fondamentaux, reflétant les réalités sécuritaires des deux nations :Un intervenant a souligné que "la sécurité ne peut plus être exclusivement étatique" et qu'elle doit s’ouvrir aux "acteurs non gouvernementaux pour construire une paix durable."Cette initiative, bien plus qu'une simple visite protocolaire, vise à créer une plateforme de dialogue pour mutualiser les bonnes pratiques et à définir les contours d'une architecture sécuritaire africaine plus cohérente et inclusive. Face à des menaces qui ignorent les frontières, le Tchad et le Nigeria s'engagent dans une voie de sécurité concertée et solidaire.