Tchad-Nigeria : les deux pays unissent leurs expertises pour une coopération stable

Une délégation de l’Institut National de Sécurité du Nigeria a effectué un voyage d’étude axé sur la coopération sécuritaire le jeudi 31 juillet 2025 à N’Djamena, la cité capitale du Tchad.



C’est dans le cadre d’un programme de formation axé sur le rôle des acteurs non étatiques dans la consolidation de la paix. C’était dans la grande salle de réunion de la Direction générale de la Police nationale. C’est bien plus qu’un voyage d’étude. Dix-huit auditeurs, hauts cadres et experts en sécurité venus du Nigeria ont foulé le sol tchadien.



Placée sous le thème : les acteurs non étatiques dans la gestion de la sécurité en Afrique : enjeux, défis et perspectives pour la paix et le développement, cette mission se veut une plateforme de dialogue et d’interconnexion sécuritaire entre les deux pays. Les échanges, présidés par le contrôleur général Paul Manga, directeur général de la Police nationale, ont mis en lumière l’importance d’une coopération ouverte.



Dans son propos de bienvenue, il a rappelé que " le Tchad est une terre d’hospitalité et de coopération. Soyez assurés de notre engagement à faire de votre séjour un moment riche en découvertes, en apprentissages et en fraternité sécuritaire." Au cœur des discussions : l’organisation de la Police nationale tchadienne, les défis sécuritaires liés aux contextes locaux, les réponses communautaires, mais aussi la coopération avec les acteurs non étatiques.



Des expériences qui interpellent les visiteurs nigérians, en quête de modèles novateurs de gouvernance sécuritaire. L’un des intervenants n’a pas manqué de souligner que « la sécurité ne peut plus être exclusivement étatique. Elle doit intégrer les initiatives citoyennes et les apports des acteurs non gouvernementaux pour construire une paix durable. Un appel à repenser les approches classiques, à l’aune des réalités africaines.



Pendant leur séjour, la délégation nigériane multipliera les rencontres avec les principaux acteurs sécuritaires tchadiens. L’objectif est de croiser les regards, mutualiser les bonnes pratiques et dessiner les contours d’une architecture sécuritaire africaine plus cohérente et inclusive.



Cette initiative, loin d’être un simple déplacement protocolaire, incarne un engagement ferme en faveur d’une Afrique en paix. Face à des menaces qui ignorent les frontières, le Tchad et le Nigéria montrent la voie d’une sécurité concertée, solidaire et résolument tournée vers l’avenir.