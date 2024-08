Tchad : Nodjiayam Claire, une page du livre généalogique s'est fermée

Âgée de 79 ans, mère de 75 descendants constitués de ses enfants, petits-fils et arrières petits-fils, Nodjiayam Claire est considérée comme un document vivant et oral, de l'arbre généalogique des ressortissants de Mbikou, résidant à Ndjamena.



Née vers 1945 à Mbikou, cette femme constitue une œuvre qui aborde l'histoire de la création de Mbikou, en abordant la représentation structurée des liens familiaux. Elle a souvent été consultée par un grand nombre de jeunes de Mbikou, résidant à Ndjamena, pour sa sagesse et sa description de l’histoire.



Par ailleurs, elle a été baptisée en 1957 à Bebidja par le père Georges, et mariée à Nerokoro Siméon. Désormais, elle se repose dans son village natal Mbikou auprès de ses ancêtres.



C'est donc une partie de la bibliothèque vivante qui a pris feu. Paix à son âme.