Tchad : Noël, nouvel an, les autorités appellent à la vigilance face au Covid-19

Le gouvernement exhorte les fidèles chrétiens à la vigilance pour la fête de Noël. Le ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a rencontré lundi les responsables de la plateforme inter-religieuse, en présence des chefs de service de sécurité et de la coordination nationale de riposte sanitaire.



Les restrictions sanitaires restent en vigueur malgré la dérogation spéciale qui a permis de repousser le couvre-feu à 1h du matin dans la nuit du 24 au 25 décembre 2020.



Cette mesure doit permettre une célébration suivant les normes édictées et non aux regroupements incontrôlables. Le gouvernement appelle les fidèles à s’organiser en conséquence.



La crainte du Gouvernement est motivée en partie par le relâchement dans l’observance des mesures barrières. Pr. Choua Ouchémi, coordonnateur national de riposte sanitaire, rappelle que les mesures sont toujours en vigueur.



S'agissant du nouvel an, les services de sécurité seront déployés dans les villes, aux alentours et même à l’entrée des lieux de culte s’il y a nécessité pour traquer les contrevenants aux mesures édictées par le gouvernement, indique le ministre d'État.



Kalzeubé Payimi Deubet appelle les forces de sécurité à poursuivre et à intensifier les efforts pour écarter au maximum les risques de contagion lors des prières.