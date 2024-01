Tchad : Nomination des Personnalités à la Présidence

Le Dr. Ahmat Soumaine Ben Barbonsou a été nommé Chef de Bureau, tandis que cinq autres individus ont été désignés comme ses assistants. Il s'agit notamment de M. Mahamat Sougour Mahamat, M. Mahamat Abakar Garim, M. Djibrine Andja Assilek, Mme Mouna Kallimi Sougui et enfin M. Ahmat Abdallah Kendji.



La nomination de ces personnalités témoigne non seulement d'une volonté affirmée de stabilité et continuité au sein des institutions tchadiennes mais également d'une ouverture vers une gouvernance inclusive où les compétences et la diversité sont valorisées.