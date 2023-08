"Tchad Notre Pays" au secours des réfugiés soudanais à Adré

En ouverture de cet événement, Mouna Kallimi Sougui, Coordinatrice de l'association, a pris la parole. Elle a expliqué que ces derniers mois, l'association avait entrepris des collectes de fonds dans les marchés, les hôpitaux et même dans les rues. Malgré les défis rencontrés, un grand nombre de personnes ont contribué à hauteur de 1$. Elle a tenu à préciser que ce don était offert au nom de l'association "Tchad Notre Pays", de tous les marchés des 10 arrondissements de N'Djamena, de la C P A et surtout au nom des jeunes dynamiques refusant d'être de simples spectateurs face à la crise des réfugiés soudanais. Ces jeunes s'investissent quotidiennement dans la collecte et manifestent leur soutien actif.



Elle a souligné leur engagement en parcourant plus de 1000 kilomètres pour être présents lors de cette cérémonie, afin de montrer que les réfugiés soudanais ne sont pas oubliés et que leur souffrance est prise en compte. Elle a exprimé leur désir d'écouter leurs histoires, de partager leurs peines et de les soutenir dans leur quête d'une vie meilleure.



Dans le cadre de ce lancement de campagne, le Préfet du département d'Assoungha, le Colonel Ali Mahamat Sebey, n'a pas caché sa satisfaction. Il a qualifié l'engagement envers les réfugiés de source d'inspiration pour tous, soulignant que cette solidarité transcende les frontières et que chacun peut contribuer à améliorer la vie des autres. Il a encouragé l'association à poursuivre son travail essentiel et sa mission humanitaire avec passion et dévouement.



La cérémonie s'est clôturée avec la distribution de vivres et de non-vivres aux réfugiés soudanais. Cette initiative démontre une fois de plus la capacité de la société civile à s'unir pour apporter une aide concrète à ceux dans le besoin.