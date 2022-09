Tchad : Noudjimti Christian représente le pays au concours inter-régional de l'AUF

Dans le but de promouvoir et de susciter l’esprit d’entrepreneuriat en milieu universitaire, la direction régionale Afrique centrale et Grands Lacs, et la direction régionale Afrique de l’Ouest de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), organisent le concours inter-régional « mon idée, mon entreprise ».



L’objectif de ce concours, pour le président du jury Ngakoutou Djimadoum, enseignant-chercheur, est de susciter et encourager l’esprit entrepreneurial des étudiants, diffuser la culture entrepreneuriale dans les universités membres, encourager la réflexion autour de l’entrepreneuriat des étudiants et faciliter la mise en relation entre les étudiants porteurs d'idées d'entreprise et divers acteurs de l'écosystème entrepreneurial (start-up, incubateurs, entrepreneurs).



Le concours s’adresse aux étudiants des établissements membres de l’AUF et vise fondamentalement à leur offrir l’opportunité et les moyens de transformer leurs idées en projet d’entreprise. Le concours inter-régional s’articule en deux principales phases : la phase nationale et internationale.



La phase nationale fait appel à 25 candidats au maximum, qui concourent. 10 seront retenus et seront renforcés sur le montage de plans d’affaires et en art oratoire. Ils seront désignés par un jury pour la phase inter-régionale. La phase inter-régionale vise à mettre en concurrence, les lauréats d’Afrique centrale, avec ceux de l’Afrique de l’Ouest sur le contenu de leur plan d’affaire d’une part, et sur la présentation orale d’autre part.



À l’issue du concours, trois candidats lauréats seront désignés (1 lauréat DRACGL, 1 lauréat DRAO, 1 lauréat DRACGL+DRAO). Les lauréats recevront chacun, lors du congrès mondial de la jeunesse francophone en Égypte, une enveloppe d’une valeur d’un million de Francs CFA (1.500€). Pour le compte du Tchad, cinq candidats ont postulé. Ils ont étés évalués ce 27 septembre 2022 à l’AUF, au sein du rectorat de N’Djamena.



Après délibération du jury, un candidat est retenu, en la personne de Noudjimti Christian Leigh pour le concours inter-régional à Lomé. Son projet dénommé « AI –CONSULTANT » vise à créer une application d’intelligence artificielle qui permettra de diagnostiquer le stress électronique professionnel qui gangrène le milieu professionnel.