Tchad : "Nous allons apporter notre contribution", Makaïla Nguebla

Par inclusif, la communauté internationale estime que tous les fils du Tchad doivent s'assoir autour d'une table et discuter. Quand au second critère, c'est le consensus ; il faut que la nomination aux postes de responsabilité répondent à certains critères. Selon Makaïla, le dernier critère qui est l'apaisement, est la principale motivation pour eux de pouvoir rejoindre ce processus du dialogue.



Makaila de poursuivre qu'en temps que fils du Tchad, "nous devons apporter notre contribution, par notre expertise, notre parcours afin de régler ensemble le défi de la transition au Tchad".



Le porte-parole des ex-activistes, Makaila Nguebla, affirme qu'ils sont rentrés au pays sur la "base de la volonté du peuple d'accompagner ce processus".



"Nous ne pouvons monnayer notre retour, nous pouvons non plus vendre le peuple tchadien. Au contraire, nous sommes là pour le peuple tchadien, nous sommes là pour le Tchad, nous sommes là pour une transition apaisée et inclusive", a clarifié Makaïla.



Les quatre ex-activistes assurent qu'ils comptent apporter leur contribution pour que le dialogue se tienne de manière inclusive.