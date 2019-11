Tchad : "Nous allons être plus proche de la population", ministre de la sécurité

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah, a appelé vendredi la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT) à "reprendre son rôle d'antan pour faire régner l'autorité de l'Etat, contribuer au rétablissement, au maintien et à la préservation de la paix sociale sur toute l'étendue du territoire nationale", lors de la cérémonie d'installation du nouveau commandant de la GNNT.



"Depuis la tenue du Forum inclusif et la mise en place du gouvernement de la 4ème République, plusieurs recommandations ont été formulées dont l'exigence de la population a conduit à un débat occasionnant une réforme profonde sur la sécurité intérieure, surtout en ce qui concerne la déontologie de la GNNT", a indiqué le ministre.



Selon le général Mahamat Abali Salah, "les changements successifs intervenus en un an à la tête de la GNNT démontrent à suffisance le souci constant de la hiérarchie de la rapprocher au maximum de la population jusqu'à l'arrière du pays". C'est le troisième changement à la tête de la GNNT en cinq mois.



"A travers vos services déconcentrés, vous serez appelés à prêter main forte pour l'instauration de la sécurité intérieure afin de parer aux éventualités. Notre armée en général est reconnue pour sa ténacité et son abnégation, cependant il y a une obligation de l'organiser en matière de discipline car les hommes de kaki doivent servir de référence pour la sécurité de la population", a indiqué le ministre, en s'adressant au commandant entrant de la GNNT, le général de division Tahir Youssouf Boy.



Il a ajouté que "ce défi, cette réforme, cette mission est obligatoire. Les différents changements qui sont intervenus durant l'année au niveau de la GNNT montrent à suffisance qu'on est déterminé. L'intérêt national prime sur l'intérêt individuel, ça doit être votre logique. Nous allons être plus proche de la population. La population doit être fière si nous sommes à coté d'eux. Vous êtes là pour ça, nous sommes là pour ça et nous allons veiller sur ça."