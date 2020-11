Tchad : "Nous devons combattre sans relâche la stigmatisation et le repli communautaire"

"L'histoire du Tchad, je n'apprends à personne. Les épreuves que ce pays à traversé dans cette histoire récente, rappelez vous de 79 et tout ce qu'il y a eu après 79 dans notre pays. Pour nous qui avons vécu ce moment sombre, nous ne voulons pas revenir en arrière et nous ne souhaitons pas aux générations futures de tomber dans cette situation sombre que nous avons connu. Croire ou ne pas croire ; alors, si on croit, ça veut dire que c'est des convictions qui sont profondes. Si ce sont des convictions profondes, ça fait 11 ans que nous prions, que nous parlons".

"Vivons une autre étape de brassage. Chacun peut pratiquer sa religion mais ce pays nous appartient à nous tous. Le devenir de ce pays, c'est nous qui devons le dessiner pour les générations futures et nous devons léguer un pays en pays, stable, qui progresse, un pays où il n'y a pas de fissures. Une société de solidarité, soudée, en tous lieux, en tout instant".

Le président de la République s'est exprimé samedi à l'occasion de la Journée de prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale, au Palais du 15 janvier à N'Djamena, sous le thème "Croyants, soyons confiants en Dieu et oeuvrons pour une société solidaire".L'évènement a été institué le 28 novembre 2010. "Déjà 11 ans. Nous devons nous réjouir de cette initiative et la pérenniser. Sans la paix et la solidarité, nous ne pourrons pas construire ce pays", déclare Idriss Déby qui appelle à "combattre sans relâche la stigmatisation de l'autre et le repli communautaire"."Nos rencontres inter-religieuses pour prier pour nous-mêmes, pour l'avenir de ce pays, pour le Tchad, la paix, la cohabitation pacifique ; je comprends qu'il ait des gens qui ne croient pas. Je peux estimer que ceux qui ne croient pas, peut être qu'ils ne croient à aucune religion", selon le président.Il met en garde contre la division, rappelant les évènements de 1979 :Le président estime que si les convictions étaient réellement profondes, les tchadiens seraient passés à une autre étape, celle du brassage :