Tchad : "Nous sommes entourés de tous les dangers", Mahamat Idriss Deby

Le président de transition a reconnu que le Tchad traverse actuellement des temps incertains et difficiles, faisant face à des épreuves sérieuses. Il a évoqué les menaces qui planent sur les frontières du pays et a rappelé la détermination historique du peuple tchadien à se défendre courageusement. Malgré ces défis, Mahamat Idriss Deby s'est montré confiant dans la capacité de la nation à les surmonter ensemble.



Il a insisté sur le rôle de chaque citoyen dans cette entreprise collective. L'unité et l'action collective sont les clefs pour faire face aux difficultés qui se dressent devant le pays. "C'est en resserrant nos rangs que nous pouvons réaliser ce qui paraît insurmontable", a-t-il déclaré, appelant à s'appuyer sur les valeurs et les principes communs pour relever les défis.



Le président a également mis en garde contre la division et le rejet de l'autre, soulignant l'importance de l'union sacrée de tous les Tchadiens et Tchadiennes. Mahamat Idriss Deby a précisé que l'appel à l'union ne signifie pas nécessairement un accord total sur tous les sujets, mais plutôt la nécessité d'apprendre à dialoguer, à écouter et à trouver des compromis dans l'intérêt du pays.



Au niveau international, le président a souligné la responsabilité du Tchad de promouvoir la paix, la coopération et la justice entre les nations. Il a appelé à jouer un rôle majeur dans la promotion de ces valeurs pour le bien-être de tous.