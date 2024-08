Tchad : Nouveau leadership au Programme Alimentaire Mondial

Cette passation de pouvoir marque un moment important pour renforcer les initiatives humanitaires et alimentaires dans le pays. Cette prise de fonction intervient dans un contexte où le Tchad, comme de nombreux pays sahéliens, fait face à des défis complexes en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.



Avec son expérience, Mme Gordon-Gibson s'engage à améliorer la sécurité alimentaire et à soutenir les populations vulnérables au Tchad. Nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions !



Le Tchad est régulièrement confronté à des crises alimentaires, notamment liées aux sécheresses, aux inondations et aux conflits. L'une des principales missions de Mme Gordon-Gibson sera de renforcer les programmes d'assistance alimentaire et de trouver des solutions durables pour améliorer la résilience des communautés.