Tchad : OTAC et CERGIED organisent une conférence débat publique concernant des manifestations publiques

La conférence avait pour thème "L'espace civique mis à l'épreuve au Tchad par les lois répressives contre toutes les manifestations pacifiques à l'ère de la 5ème République". Malgré le droit et le devoir des citoyens tchadiens à manifester et revendiquer leurs propres droits civils, le gouvernement ne leur a pas donné cette chance.



Le Dr Evariste N'garlem Toldé a souligné lors de cet événement que ces dernières années, le Tchad a connu une vague de contestation populaire due à des mécontentements sociaux et politiques. Les revendications portaient sur divers sujets tels que le changement constitutionnel pour rester au pouvoir du défunt président Idriss Deby Itno, la vie chère ou encore l'utilisation de l'énergie solaire. Malheureusement, jusqu'à présent aucun changement significatif n'a eu lieu. L'association Wakit Tama qui représente la société civile a organisé plusieurs manifestations pacifiques dans tout le pays afin d'exiger un changement dans la gouvernance publique et mettre fin aux mauvaises pratiques. Le Dr Evariste N'garlem Toldé a également souligné que le gouvernement tchadien, qui avait longtemps maintenu une stabilité politique grâce au recours à la force armée contre les groupes rebelles, doit maintenant faire face à une nouvelle forme de revendication pacifique qui touche tous les citoyens du pays. En août dernier, suite à une enquête menée par un agent des services secrets ANS (Agence Nationale pour la Sécurité), Alwihda Info - un média indépendant - s'est vu suspendre sa diffusion pour avoir publié deux articles critiques envers le président intérimaire. Dans un autre incident similaire relevés par Dr Evariste N’garlem toldedans dans ville Bardaï où Ahmat Abdoulaye journaliste chez Alwihda Info n'a pu assister à un événement officiel organisés par ministère transport malgré son invitation il y'avait présence indigne agent renseignements sécurité continue harcèlement directeur publication donc violation clair droit presse il ya absence respect presse tchadienne.



Le leader du mouvement citoyen Wakit Tamma, Soumaïne Adoum, ajoute que les autorités ont régulièrement interdit les manifestations pacifiques ainsi qu'à la presse locale tout en empêchant toute publication sur les actes commis lors desdites manifestations vandalisées ce cela révèle clairement appartenant non pas tous autres mais bel bien qu’une seule ethnie . Il lance alors un appel au Premier Ministre intérimaire Dr Succès Masra afin qu'il résolve tous ces problèmes comme celui liés aux hausses incessantes prix carburants, coût vie exorbitante, secteur santé éducation etc.